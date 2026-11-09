Бывший судья из Сочи подозревается в получении взятки в 50 млн рублей

Против бывшего судьи из Сочи возбудят дело о взятке в 50 миллионов рублей Бывший судья из Сочи подозревается в получении взятки в 50 млн рублей

Москва9 ноя Вести.Верховный суд Российской Федерации согласился возбудить уголовное дело против судьи Лазаревского районного суда Сочи в отставке Сергея Богдановича. Его подозревают в получении взятки в 50 миллионов рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как установила проверка, Богданович через посредников вышел на подсудимого - местного предпринимателя - и предложил разобрать его дело в особом порядке, а наказание назначить без реального лишения свободы. За это судья запросил 50 миллионов рублей. Стороны условились: половину суммы отдадут до рассмотрения дела по существу, вторую – после вынесения приговора.

Чтобы дать подсудимому время собрать деньги, судья отложил очередное заседание. Средства позже передали через посредников в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда г. Сочи Краснодарского края в отставке по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) говорится в публикации

Верховный суд, рассмотрев иск Богдановича, не нашел оснований отменять это решение и подтвердил вывод ВККС: уголовное преследование судьи не связано с его профессиональной деятельностью.