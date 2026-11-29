Аргентина ввела санкции против участников нефтедобычи у Мальвинских островов

Аргентина наложила санкции на 5 участников нефтедобычи у Мальвинских островов Аргентина ввела санкции против участников нефтедобычи у Мальвинских островов

Москва29 ноя Вести.Аргентина применила санкционные механизмы в отношении пяти участников нефтедобычи возле Мальвинских (Фолклендских) островов, Буэнос-Айрес считает такую деятельность незаконной, сообщила канцелярия президента страны.

28 ноября Международный трибунал по морскому праву разрешил Британии добывать нефть возле спорных островов, отклонив запрос Аргентины о временном запрете на освоение месторождения Sea Lion.

Аргентинские власти заявили, что считают важным факт того, что трибунал признал наличие спора о суверенитете над островами между южноамериканской страной и европейским королевством.

Вчера были начаты новые санкционные процедуры в отношении пяти субъектов за нарушения действующего правового режима. Послание ясно: те, кто участвует в незаконной эксплуатации наших ресурсов, должны нести последствия следует из коммюнике канцелярии президента Аргентины Хавьера Милея

Буэнос-Айрес намерен продолжать споры в суде и инициировать создание арбитражного трибунала для защиты своих прав на природные ресурсы. Аргентина оспаривает проект Sea Lion, который реализуют компании Navitas и Rockhopper в Южной Атлантике.

Ранее глава МИД Великобритании Эд Милибэнд одобрил разработку нового нефтяного месторождения Sea Lion, расположенного в 200 морских милях (370 километров) от Фолклендских островов, запасы которого оцениваются примерно в 1,7 миллиарда баррелей нефти.

В сентябре 2026 года Милей внес в парламент законопроект об ужесточении санкций против компаний, добывающих нефть возле названных выше островов.

Впоследствии правительство Аргентины объявило о введении ограничений в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов на спорной территории.

Мальвинские (Фолклендские) острова состоят из двух крупных и почти 800 мелких островов общей площадью чуть более 12 тысяч квадратных километров с населением около 3,2 тысячи человек.

На протяжении 200 лет острова являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами вспыхнул вооруженный конфликт длительностью в несколько недель, закончившийся поражением аргентинцев.

В настоящее время Буэнос-Айрес исключает использование военной силы для возвращения контроля над этой территорией в Атлантическом океане.