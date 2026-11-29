Аргентина не смогла через суд остановить добычу нефти Британией у Фолклендов

Международный трибунал разрешил Британии добывать нефть у Фолклендских островов Аргентина не смогла через суд остановить добычу нефти Британией у Фолклендов

Москва29 ноя Вести.Великобритания может продолжить работу по добыче нефти на месторождении Sea Lion, сообщается на сайте UN News.

Постановление об этом опубликовал Международный трибунал по морскому праву.

МТМП в субботу отклонил запрос Аргентины о приостановке нефтяного проекта Sea Lion к северу от Фолклендских (Мальвинских) островов, заявив, что дело нельзя рассмотреть отдельно от спора о том, кто владеет островами говорится в сообщении

Известно, что месторождение должна контролировать та страна, к которой эти острова относятся. Однако суд пояснил, что вопрос о территориальной принадлежности находится "вне его юрисдикции".

Месторождение "Морской лев" располагается в 200 морских милях от Фолклендских островов. Компании, которые вовлечены проект, заявили, что смогут начать добывать там нефть уже в 2028 году.

Спор о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов идет с 1982 года. Тогда между Аргентиной и Великобританией произошел вооруженный конфликт вокруг этой территории в Атлантическом океане. Сейчас же Буэнос-Айрес исключает использование военной силы для возвращения контроля над территориями.