Москва27 сен Вести.В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в Березово, археологам удалось локализовать место захоронения сподвижника Петра Первого – Александра Меньшикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного археолога Государственного музея истории Санкт-Петербурга, старшего научного сотрудника ИИМК РАН Николая Смирнова.

Могилу Меншикова долго не могли найти, так как он был похоронен рядом с деревянной церковью, которая сгорела в 1764 году, а на ее месте возвели каменную, и не было понятно, насколько она превышала объем деревянной. Археологи предположили, что новая церковь не перекрыла могилу Меншикова.

Мы можем локализовать достаточно уверенно предполагаемое место его погребения. Если наши предположения верны, это место находится за алтарной частью, за апсидой храма, в сторону берега реки, и оно не подверглось разрушению приводятся слова Николая Смирнова

На месте предполагаемого захоронения планируется начать в следующем году раскопки при условии получения финансирования. Проект реализуется Государственным музеем истории Санкт-Петербурга совместно с Сургутским государственным университетом и АНО "Северная археология".

Если повезет обнаружить могилу Александра Меншикова, то специалисты смогут провести антропологическую реконструкцию, сравнить с прижизненными изображениями, а также провести генетические исследования останков.