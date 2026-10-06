Калугин: Армения не найдет таких же выгодных условий по газу, что предлагает РФ

Армения нигде не найдет более выгодных условий по газу, заявили в МИД РФ Калугин: Армения не найдет таких же выгодных условий по газу, что предлагает РФ

Москва6 окт Вести.Армения нигде не найдет настолько же льготных условий по закупкам газа, какие сегодня предлагает Россия. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

В разговоре с РИА Новости он пояснил, что Брюссель не сможет покрыть дополнительные расходы Еревана, так как все средства ЕС уходят на финансирование преступного киевского режима.

Очевидно, что настолько же льготных условий, как сегодня предлагает Россия, Ереван нигде не найдет. Покупать газ придется по рыночной стоимости, что приведет к образованию новых дыр в бюджете сказал Калугин

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия надеется на продолжение конструктивной работы Армении в Евразийском экономическом союзе.