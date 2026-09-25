Совбез РФ: для Армении отказ от газа из РФ будет болезненнее, чем для ФРГ

СБ РФ: для Армении отказ от российского газа будет болезненнее, чем для ФРГ Совбез РФ: для Армении отказ от газа из РФ будет болезненнее, чем для ФРГ

Москва25 сен Вести.Отказ Армении от поставок российского газа может оказаться для страны куда более болезненным, чем для Германии или других европейских государств. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

Таким образом он прокомментировал слова секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о том, что республика будет закупать газ "отовсюду, откуда это возможно".

Нет сомнения в том, что для Армении отказ от российского "голубого топлива" будет куда более болезненным, чем для Германии или других европейских стран подчеркнул замсекретаря СБ РФ

В Армению газ поставляется на льготных условиях, импорт топлива из других стран обойдется республике гораздо дороже, добавил Шевцов.