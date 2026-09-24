В МИД РФ высказались о мерах поддержки ЕС для Армении МИД РФ: предлагаемые Армении меры поддержки ЕС носят декларативный характер

Москва24 сен Вести.Меры поддержки, которые Евросоюз обещает Армении, во многом носят декларативный характер, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Меры поддержки, которые в настоящее время предлагаются еэсовцами Армении, носят во многом декларативный характер сказал он

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не верит в возможность обмана со стороны ЕС по вопросу выхода республики на сельскохозяйственные рынки Европы.

В июне Еврокомиссия выделяла Армении 34 миллиона евро для смягчения последствий от введенных Россией торговых ограничений.