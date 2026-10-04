Артемий Лебедев нецензурно выразился против американского гражданства Артемий Лебедев заявил, что не понимает людей, желающих американское гражданство

Москва4 окт Вести.Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что не понимает людей, которые хотят получить американское гражданство.

Он также нецензурно прокомментировал борьбу в США с туризмом, который нацелен на рождение ребенка для получения им американского гражданства.

Сейчас американцы с этим борются и не хотят свои паспорта раздавать всем направо и налево. Хотя американское гражданство — это самая невыгодная [вещь] на свете сказал Лебедев

3 сентября суд в США заявил о блокировке исполнения президентского указа Дональда Трампа об ограничении выдачи гражданства родившимся на территории страны.