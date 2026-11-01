Минобороны: российские певцы выступили на авиабазе Хмеймим и в Тартусе в Сирии

Артисты из России выступили на авиабазе Хмеймим в Сирии Минобороны: российские певцы выступили на авиабазе Хмеймим и в Тартусе в Сирии

Москва1 ноя Вести.Российские эстрадные артисты выступили с концертом на авиабазе Хмеймим и в пункте базирования ВМФ в сирийском Тартусе, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что певцы прилетели в Сирию, чтобы поддержать российских военных.

Артисты выступили прямо на сценах авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ в Тартусе говорится в сообщении

Концерт для российских военных провели Ирина Ортман, Рада Рай, Алексей и Мария Дорохины, а композитор Олег Попков впервые исполнил новую песню "Хмеймим".

В августе Сирия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании о будущем российских военных баз, сообщало агентство SANA. Отмечалось, что базы станут центрами совместной военной подготовки, а гражданские объекты перейдут под управление Дамаска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре отмечал, что Россия рассчитывает продолжить диалог с Сирией по военным базам.