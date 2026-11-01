Москва1 нояВести.Российские эстрадные артисты выступили с концертом на авиабазе Хмеймим и в пункте базирования ВМФ в сирийском Тартусе, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что певцы прилетели в Сирию, чтобы поддержать российских военных.
Артисты выступили прямо на сценах авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ в Тартусеговорится в сообщении
Концерт для российских военных провели Ирина Ортман, Рада Рай, Алексей и Мария Дорохины, а композитор Олег Попков впервые исполнил новую песню "Хмеймим".
В августе Сирия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании о будущем российских военных баз, сообщало агентство SANA. Отмечалось, что базы станут центрами совместной военной подготовки, а гражданские объекты перейдут под управление Дамаска.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре отмечал, что Россия рассчитывает продолжить диалог с Сирией по военным базам.