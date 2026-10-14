Москва14 окт Вести.Французская оборонная торгово-промышленная ассоциация GICAT призвала к внедрению новой модели финансирования военной наземной робототехники, способной адаптироваться к быстрому технологическому устареванию оборудования, сообщает портал Rapporteur.

По мнению организации, традиционные долгосрочные циклы оборонных закупок неэффективны для робототехники, требующей непрерывных инноваций и гибких инвестиций по аналогии с IT-сферой говорится в материале

Директор GICAT по экспорту и европейским партнерствам Клеман Рекье подчеркнул, что робототехника станет ключевой темой в ближайшем будущем, в связи с чем оборонной отрасли требуются системные программы развития.

Он отметил, что для адаптации к меняющимся условиям ведения боя и формирования в Европе конкурентоспособных на мировом рынке лидеров ОПК (оборонно-промышленный комплекс), государства должны обеспечить непрерывное финансирование роботизированных технологий.

Главную сложность Рекье видит в нежелании стран закупать тысячи наземных дронов, которые из-за стремительного прогресса могут устареть уже через полгода. Чтобы решить эту проблему, он предложил изменить подход к государственному финансированию на национальном и общеевропейском уровнях: власти должны инвестировать в эволюцию технологий и быть готовыми к тому, что жизненный цикл инноваций теперь может исчисляться всего несколькими месяцами.

Ранее министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Национального собрания республики, что французские военные должны подготовиться к "крупному столкновению" с Россией. Министр считает, что в случае непринятия оборонного бюджета на 2027 год, который предусматривает повышение оборонных расходов Франции на 11%, армия республики не сможет проводить закупки на фоне якобы существующей угрозы со стороны России.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва не вынашивает агрессивных планов и не угрожает никому, однако в случае нападения будет вынуждена задействовать все имеющиеся у нее силы и средства.