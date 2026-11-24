Астроном Парфенов: Бобровая луна ничем не отличается от других полнолуний

Астроном раскрыл правду о Бобровой луне, которую можно увидеть 24 ноября Астроном Парфенов: Бобровая луна ничем не отличается от других полнолуний

Москва24 ноя Вести.Астроном Евгений Парфенов раскрыл правду о Бобровой луне и рассказал, действительно ли она чем-то выделяется среди небесных явлений. Об этом сообщает "Вести-Томск".

Бобровая луна ожидается в Томской области 24 ноября. Местные жители считают, что в эту ночь спутник Земли будет выглядеть ярче и крупнее обычного, однако эксперт опроверг это мнение.

Никаких особенностей у этого явления нет. Это просто очередное полнолуние, как и каждое другое в течение года цитирует астронома издание

Название природному явлению придумали коренные народы Северной Америки. Чтобы отличать полнолуния от месяца к месяцу, они давали им разные имена в зависимости от примет сезона и своих занятий в этот период. Ноябрьское полнолуние стало "бобровым", потому что в это время индейцы ставили ловушки на бобров, чтобы добыть мех на зимнюю одежду.

Были и другие названия: коренные народы называли ноябрьскую луну "морозной", "темной", "туманной", "сумасшедшей" и "луной скорби".