Москва24 окт Вести.Астрономический анализ картины Винсента ван Гога "Звездная ночь" позволил уточнить дату создания одного из самых знаменитых произведений искусства в мире. Об этом говорится в публикации журнала Scientific Reports.

Южнокорейские специалисты выяснили, как именно геометрически располагались небесные светила в тот день, и сопоставили схему с картиной художника.

Выясняется, что убывающая Луна, Венера и звездное скопление Гиады находились именно в этой области неба на рассвете, около 22 июля 1889 года заявили эксперты

Данный вывод опровергает устоявшееся мнение искусствоведов о том, что картина была написана в июне.

Ранее в Будапеште обнаружена картина, автором которой, предположительно, является Винсент ван Гог. По предварительной оценке, произведение может быть еще одной версией "Танцевального зала в Арле".