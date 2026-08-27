В РАН раскрыли подробности о новой звезде, вспыхнувшей в ночь на 26 августа Ученый Воропаев рассказал о вспыхнувшей в созвездии Стрелы новой звезде

Москва27 авг Вести.В ночь с 25 на 26 августа 2026 года в созвездии Стрелы вспыхнула новая звезда. Подробности об ее открытии в беседе с MK.RU раскрыл руководитель Центра коллективного пользования "Международная сеть оптических телескопов для научных и прикладных задач" (МСОТ) Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Виктор Воропаев.

Как рассказал ученый, новые объекты возникают из звезд-карликов, которые набирают энергию и притягивают вещество другой звезды. В какой-то момент, уточнил эксперт, энергия достигает критического уровня, в результате чего происходит термоядерный взрыв. После этого внешние оболочки звезды разлетаются, но сама она сохраняется, добавил он.

У нас есть всего несколько месяцев, чтобы полюбоваться ею. Со временем, после затухания, именно этот карлик, когда он снова наберет вещество у звезды-соседки, может вспыхнуть вновь. Такая звезда будет называться "повторной новой" добавил Воропаев

Он также рассказал, что первой новую звезду обнаружила группа ученых, в которую входит российский астроном Кирилл Соколовский. По словам Воропаева, россиянин является одним из авторов сообщения об открытии новой звезды в Стреле.

Ранее стало известно, что на Солнце зафиксированы сильные вспышки, которые окажут влияние на Землю.