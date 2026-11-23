Богданов: Арнаутов заслужил того, чтобы панно "Покорители космоса" восстановили Богданов: панно "Покорители космоса" в Мариуполе все еще ждет своего часа

Москва23 ноя Вести.Художник-монументалист Виктор Арнаутов, выйдя на пенсию, вернулся в Мариуполь. Находясь в городе, он создал несколько знаковых работ, их судьба сложилась по-разному. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Одна из них - мозаичное панно "Покорители космоса", подчеркнул он.

В Мариуполе Дом связи уже восстановили. Здание снова стоит в центре города, как при Арнаутове. Школьная мозаика бои пережила почти без потерь. Но "Покорители космоса" все еще ждут. Мозаика, которая пережила и девяностые, и войну, пока так и не вернулась к городу в прежнем виде. Хочется верить, что юбилей об этом напомнит. Человек, который через полмира возвращался домой, в Россию, заслужил, чтобы дома его работу сберегли обратил внимание Богданов

23 ноября отмечается 130-летие со дня рождения Виктора Арнаутова.