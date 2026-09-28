Памятную доску Юрию Лужкову установили в Московском планетарии В Московском планетарии открыли мемориальную доску в честь Юрия Лужкова

Москва28 сен Вести.В здании Московского планетария на Садовой-Кудринской улице открыли памятную доску, посвященную бывшему мэру столицы Юрию Лужкову и его роли в возрождении учреждения. Об этом сообщило агентство ТАСС.

21 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. На доске указано, что при его поддержке прошла масштабная реконструкция планетария и состоялось его возрождение.

Сегодня мы вписываем в историю Московского планетария еще одну, очень важную, страницу - страницу памяти человека, который поддержал планетарий, помог ему и решил его будущее сказала на церемонии научный директор планетария Фаина Рублева

В церемонии открытия доски в фойе планетария также участвовали проректор МГУ имени Ломоносова Сергей Егоров, руководитель российской лунной программы и научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый и директор Государственного астрономического института имени Штернберга Константин Постнов.

К концу 1990-х годов строение Московского планетария обветшало и нуждалось в ремонте. Денег не хватало, поэтому в 1994 году учреждение перестало работать, и появилась угроза, что здание снесут, а прилегающую территорию отдадут под коммерческую застройку. Инициаторами восстановления стали Лужков и ректор МГУ Виктор Садовничий: бывший мэр помог найти финансирование, а позднее объекту присвоили статус памятника культурного наследия.