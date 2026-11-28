Астрономы рассказали о влиянии на землян экваториальной корональной дыры Солнца XRAS: Земля находится в зоне действия экваториальной корональной дыры Солнца

Москва28 ноя Вести.По состоянию на утро 28 ноября Земля находится в зоне действия экваториальной корональной дыры среднего размера, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в Telegram-канале.

По прогнозам специалистов, под воздействием корональной дыры магнитное поле нашей планеты будет слабо возмущенным, но должно удержаться в зеленой (спокойной) зоне.

По состоянию на начало выходных Земля находится в зоне действия экваториальной корональной дыры среднего размера говорится в публикации

Вероятность магнитных бурь в субботу, 28 ноября, в XRAS оценили в 26%, в воскресенье – в 7%, а в понедельник уже только в 3%.