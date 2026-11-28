Москва28 нояВести.Солнце останется в очень спокойном состоянии в выходные 28 и 29 ноября. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
Ожидается, что число вспышек на Солнце будет слабо повышенным по сравнению с рекордно низкой активностью на прошедшей неделе.
Ничего серьезного произойти не должно. Объективно Солнце остается в очень спокойном состоянии. Энергии почти нетотмечается в Telegram-канале лаборатории
В лаборатории подчеркнули, что магнитное поле окажется слабо возмущенным под воздействием корональной дыры, однако должно удержаться в зеленой зоне. Вероятность магнитных бурь в субботу, 28 ноября, составляет 26%, в воскресенье – 7%. В понедельник этот показатель снизится до 3%.
Ранее в ИКИ РАН заявили, что на Солнце завершился самый долгий за 5 лет перерыв в активности, на светиле произошла первая вспышка за семь суток.