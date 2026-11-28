ИКИ РАН: на Солнце сильной активности в выходные не ожидается

В ИКИ РАН заверили, что в выходные на Солнце сильной активности не будет ИКИ РАН: на Солнце сильной активности в выходные не ожидается

Москва28 ноя Вести.Солнце останется в очень спокойном состоянии в выходные 28 и 29 ноября. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

Ожидается, что число вспышек на Солнце будет слабо повышенным по сравнению с рекордно низкой активностью на прошедшей неделе.

Ничего серьезного произойти не должно. Объективно Солнце остается в очень спокойном состоянии. Энергии почти нет отмечается в Telegram-канале лаборатории

В лаборатории подчеркнули, что магнитное поле окажется слабо возмущенным под воздействием корональной дыры, однако должно удержаться в зеленой зоне. Вероятность магнитных бурь в субботу, 28 ноября, составляет 26%, в воскресенье – 7%. В понедельник этот показатель снизится до 3%.

Ранее в ИКИ РАН заявили, что на Солнце завершился самый долгий за 5 лет перерыв в активности, на светиле произошла первая вспышка за семь суток.