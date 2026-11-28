ИКИ РАН: самый продолжительный за 5 лет перерыв в активности Солнца завершился

ИКИ РАН: на Солнце завершился самый долгий за 5 лет перерыв в активности ИКИ РАН: самый продолжительный за 5 лет перерыв в активности Солнца завершился

Москва28 ноя Вести.На Солнце завершился самый долгий за 5 лет перерыв в активности, на светиле произошла первая вспышка за 7 суток. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Перерыв в активности Солнца составил около 171 часа, что стало самым большим значением с конца 2021 года. Тогда с 13 ноября по 4 декабря на Солнце не было ни одной вспышки уровня C и выше на протяжении 500 часов говорится в Telegram-канале лаборатории

Первая после 20 ноября вспышка на Солнце была зафиксирована 27 ноября в 17.13 мск, ей присвоен низкий класс C1.6.

Ученые не исключают, что минимум солнечной активности, который прогнозировался на 2030 год, может наступить гораздо раньше.