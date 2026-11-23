ИКИ РАН: на Солнце уже больше двух суток не происходит вспышек

На Солнце уже больше двух суток не происходит вспышек ИКИ РАН: на Солнце уже больше двух суток не происходит вспышек

Москва23 ноя Вести.Солнечная активность полностью прекратилась, заметных вспышек нет уже двое суток. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Солнечная активность все-таки с нескольких попыток, но ушла в полный ноль​​​. За последние двое суток на Солнце не произошло ни одной вспышки категории C и выше сказано в Telegram-канале лаборатории

Уточняется, что за последние две недели график вспышек несколько раз "уверенно начинал падать вниз", вспышки возобновлялись. В настоящий момент, по данным лаборатории, резервы энергии у Солнца окончательно иссякли. Математический индекс вспышек показывает 0,0.

Долго это состояние вряд ли продлится, так как объективно звезда находится пока на довольно высокой стадии цикла, хотя перерывы в 5–7 дней на ней уже были предположили ученые

В лаборатории рассказали, что геомагнитная активность на протяжении выходных держалась в "зеленой" зоне, но может выйти из нее в понедельник из-за небольшого выброса плазмы, покинувшего Солнце несколько дней назад.

При этом ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что мощные вспышки на Солнце маловероятны до конца этого года, поскольку обстановка на звезде спокойная уже на протяжении двух месяцев.