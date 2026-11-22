Ученый усомнился в возможности мощных вспышек на Солнце до конца года Ученый Богачев: мощные вспышки на Солнце до конца года маловероятны

Москва22 ноя Вести.Мощные вспышки на Солнце маловероятны до конца этого года, поскольку обстановка на звезде спокойная уже на протяжении двух месяцев. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

В беседе с РИА Новости Богачев объяснил, что в ближайшие несколько недель активность на Солнце трудно прогнозировать, поэтому предполагается спокойный сценарий. Однако он отметил, что в целом на Солнце "может быть что угодно".

Всплески солнечной активности, которые сейчас происходят, последние пару месяцев формируют лишь средние вспышки. Последняя вспышка уровня X на Солнце была еще в июле. Поэтому если бы нужно было поставить деньги, то я бы советовал ставить их на то, что год так и закончится спокойно сказал ученый

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили о завершении всплеска активности на Солнце.