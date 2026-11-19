ИКИ РАН: число и мощность вспышек на Солнце снова снижаются

Ученые заявили о завершении всплеска активности на Солнце ИКИ РАН: число и мощность вспышек на Солнце снова снижаются

Москва19 ноя Вести.Всплеск активности на Солнце завершился после более 40 вспышек. Таким мнением поделились ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По их словам, многочисленные вспышки никак не повлияли на Землю.

Число и мощность вспышек на Солнце снова снижаются​​​. Неожиданный рост, наблюдавшийся в последние двое суток, видимо, исчерпал все энергетические ресурсы отмечается в сообщении в Telegram-канале лаборатории

За период всплеска активности на Солнце произошли две сильные вспышки класса М, а также около 40 вспышек категории C.

Этого так и не хватило, чтобы повлиять на Землю, хотя Солнце честно пыталось заявили ученые

Кроме того, они сообщили, что 19 ноября на Земле произошла вторая в ноябре и шестая за осень 2026 года магнитная буря.

Накануне сообщалось, что за прошедшие сутки солнечная активность заметно усилилась.