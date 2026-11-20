Москва20 нояВести.Активность вспышек на Солнце то растет, то снижается. Из-за такой хаотичности ее можно сравнить с аритмией, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Астрономы напомнили, что 19 ноября была зарегистрирована вспышка М2.4, ставшая второй по силе в ноябре. Однако последствий для Земли она не вызвала, поскольку выброс плазмы ушел в сторону Меркурия.
Сегодня за первые 9 часов по московскому времени не произошло ни одной вспышки. Для сравнения: вчера их было 12, а в среду – 16отметили в лаборатории
Ученые не стали делать каких-либо прогнозов на основании этой информации, так как ранее при очевидных признаках "закончившейся энергии" звезда после короткого "отдыха" снова "шла на штурм".
Отметим лишь, что в данный момент вспышки закончились, а дальше посмотримзаключили специалисты
Ранее сообщалось, что всплеск активности на Солнце завершился после более 40 вспышек.