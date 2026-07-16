В РСТ сообщили о тенденциях в туриндустрии после событий на Ближнем Востоке

Авиатуристы перестали заблаговременно планировать летний отпуск В РСТ сообщили о тенденциях в туриндустрии после событий на Ближнем Востоке

Москва16 июл Вести.Последние мировые события, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, изменили поведение и привычки авиатуристов. Подробностями в интервью ИС "Вести" поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, россияне перестали заблаговременно планировать свой летний отдых, а некоторые – решили сменить тип транспорта и пересесть с самолетов на поезда.

Летний отпуск раньше планировался за два-три месяца, то в этом году за две-три недели. И, более того, часть путешественников в условиях, в том числе и топливных вопросов, меняют вид транспорта. Например, бронируют железнодорожные билеты, а не авиационные рассказал он

Также Горин отметил, что все большее число путешественников при планировании летнего отдыха стали обращаться к турагентам и туроператорам.

Многие после событий на Ближнем Востоке осознанно делают выбор в профессиональном обращении к профессионалам, к турагентам, туроператорам, которые в случае нестабильности однозначно продлят гостиницу, переоформят билет без головной боли. Поэтому организованные путешествия, наверное, сейчас иногда и безопаснее, и дешевле уточнил он

Ранее эксперты сообщили, что самыми безопасными странами для туризма на Ближнем Востоке является Катар, ОАЭ и Оман.