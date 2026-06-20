"Впечатляющий момент в жизни": космонавт Фибек рассказал о полете в космос

Австрийский космонавт Фибек назвал полет в космос впечатляющим моментом "Впечатляющий момент в жизни": космонавт Фибек рассказал о полете в космос

Москва20 июн Вести.Австрийский космонавт Франц Фибек заявил, что полет в космос стал впечатляющим моментом в его жизни.

В беседе с РИА Новости он отметил, что во время полета пережил много эмоциональных моментов, которые запомнились.

Это, конечно, очень впечатляющий момент в жизни, который никогда не исчезнет. сказал Фибек

По его словам, сегодня космос используется очень активно. Космонавт подчеркнул, что сейчас осуществляется очень много коммерческих запусков, особенно на околоземной орбите.

Ранее Фибек рассказал, что не верит в существование инопланетян, однако хотел бы увидеть их.

Франц Фибек - космонавт из Австрии, который совершил космический полет в 1991 года на корабле "Союз ТМ-13" в рамках советско-австрийской космической миссии.