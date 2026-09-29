Автобус, 2 погрузчика и 3 грузовика пытались угнать за одну ночь двое кировчан Двое кировчан пытались угнать за одну ночь автобус, 3 грузовика и 2 погрузчика

Москва29 сен Вести.В Санчурске полиция задержала двух подозреваемых в угоне нескольких транспортных средств за одну ночь, сообщает УМВД по Кировской области в MAX.

В ведомстве уточнили, что под прицелом злоумышленников оказались мини-погрузчик, экскаватор-погрузчик, автобус и три грузовых автомобиля.

Все посягательства были совершены на одной улице, однако ни в одном случае угонщикам не удалось уехать на технике далеко говорится в публикации

Правоохранители установили, что к совершению преступлений причастны одни и те же лица. Личности предполагаемых угонщиков были оперативно установлены. Ими оказались жители села Галицкое Санчурского района 2002 и 2005 годов рождения.

Оказалось, что поздно ночью подозреваемые катались на мопеде, но в Санчурске он сломался. Чтобы не возвращаться домой пешком, молодые люди решили угнать какое-нибудь транспортное средство из тех, что попалось на их пути, но им этого сделать не удалось.

В результате в свое село Галицкое они отправились пешком. Там их и обнаружили сотрудники полиции.

По фактам произошедшего возбуждено уголовное дело. Деяния фигурантов квалифицированы как покушения на угоны и угоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, пояснили в полиции Кировской области.