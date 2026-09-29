Москва29 сенВести.В Санчурске полиция задержала двух подозреваемых в угоне нескольких транспортных средств за одну ночь, сообщает УМВД по Кировской области в MAX.
В ведомстве уточнили, что под прицелом злоумышленников оказались мини-погрузчик, экскаватор-погрузчик, автобус и три грузовых автомобиля.
Все посягательства были совершены на одной улице, однако ни в одном случае угонщикам не удалось уехать на технике далекоговорится в публикации
Правоохранители установили, что к совершению преступлений причастны одни и те же лица. Личности предполагаемых угонщиков были оперативно установлены. Ими оказались жители села Галицкое Санчурского района 2002 и 2005 годов рождения.
Оказалось, что поздно ночью подозреваемые катались на мопеде, но в Санчурске он сломался. Чтобы не возвращаться домой пешком, молодые люди решили угнать какое-нибудь транспортное средство из тех, что попалось на их пути, но им этого сделать не удалось.
В результате в свое село Галицкое они отправились пешком. Там их и обнаружили сотрудники полиции.
По фактам произошедшего возбуждено уголовное дело. Деяния фигурантов квалифицированы как покушения на угоны и угоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, пояснили в полиции Кировской области.