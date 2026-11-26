Москва26 ноя Вести.Компания "Автодор" начал внедрять на трассе М-12 "Восток" систему, которая предупреждает водителей об опасной манере вождения, сообщила ТАСС в рамках Транспортной недели зампред правления госкомпании по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова.

На М-12 система не только тестируется, у нас уже есть первые результаты внедрения. Наши пользователи могли заметить, что на дороге появились табло переменной информации, на которых отображаются марка автомобиля, его государственный регистрационный номер и рекомендации по корректировке скоростного режима сказала Эркенова

По ее словам, система анализирует соблюдение скоростного режима, резкие маневры, а также время, которое водитель проводит за рулем без отдыха. Предупреждения отображаются на информационных табло. Кроме того, для персонального информирования автомобилистов могут использоваться мессенджер MAX, социальная сеть "ВКонтакте", смс и электронная почта.

Чтобы не отвлекать водителей и повысить безопасность, система сама выбирает оптимальный момент для отправки уведомлений - например, когда автомобиль остановился в зоне отдыха. Способ связи подбирается с учетом предпочтений автомобилиста, при этом телефонные звонки планируется использовать только в экстренных случаях.

Эркенова отметила, что при запуске системы на других трассах алгоритмы будут настроены под особенности конкретной дороги и отдельных ее участков.

Скоростная автомобильная дорога М-12 "Восток" является частью международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай". Протяженность трассы составляет более 1000 км, движение по ней от Москвы до Казани открыли в конце 2023 года.