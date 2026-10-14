Москва14 окт Вести.Автомобиль Lada Niva Legend выпускается уже 49 лет (первоначально как ВАЗ-2121 "Нива", в 2021 году модель получила современное название). К юбилею модели производитель обновил внедорожник, заявил автожурналист, блогер Иван Зенкевич, сообщает ИС "Вести".

Спереди появилась пластиковая накладка для защиты подкапотного пространства от листьев и прочего мусора. Но куда важнее, что облицовка радиатора, капот, крыша, дверь багажника и то, что находится под ней, теперь выполнены из оцинкованного металла. Так что владельцы будут меньше жаловаться на коррозию. Но все равно будут, поскольку крылья, боковины, пороги и днище такое преимущество не получили. Цена подросла. В базовой версии Niva стоит 1, 2 млн рублей. Салон все такой же маленький и тесный, но и сюда добрались доработки. Например, рукоятку [на рычаг] КПП сдвинули ближе к водителю. Появилась площадка для телефона, от подстаканников зачем-то избавились. Руль стал компактнее, в ступицу теперь зашита подушка безопасности, появилась регулировка по углу наклона. А вот медиасистемы как не было, так и нет. Но еще сильнее хотелось бы сделать спинки заднего ряда раздельными сказал Зенкевич

Он отметил, что внедорожник получил новый двигатель объемом 1,8 литров.

Мощность поднялась несущественно, до 90 лошадиных сил, зато крутящий момент увеличился до 153 ньютон-метров. А главное, основная тяга сдвинулась в зону малых оборотов, и теперь Niva спокойно набирает ход. Разгон до сотни сократился до 15 секунд. В шасси тоже внесли изменения, поэтому едет Niva чуть иначе. Передний стабилизатор изменили и перенесли за дифференциал, модернизировали пружины и полуоси. Раздатка получила дополнительное крепление. Это позволило снизить вибрации и все вместе повысило ездовой комфорт добавил Зенкевич

Производители пикапов стараются уйти от образа "рабочей лошадки". Так, новые модели получают красивый дизайн и современные технологии, добавил он.