Lada Vesta с новым мотором поступила в автосалоны

Lada Vesta с новым двигателем поступила в автосалоны для продажи Lada Vesta с новым мотором поступила в автосалоны

Москва26 ноя Вести.Lada Vesta с новым двигателем объемом 1,8 литра поступила в автосалоны для продажи. Об этом сообщает "Российская Газета".

По данным издания, первые автомобили появились в распоряжении дилеров в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России и уже нашли своих владельцев.

Двигатель нового поколения развивает 132 л.с., а крутящий момент увеличился до 175 Нм. Начальная стоимость машин с шестиступенчатой механической коробкой передач составляет 1885000 руб., доплата за вариатор - 5 тыс. руб. Новый мотор устанавливается на все модификации Vesta.

Вместе с появлением нового мотора Lada Vesta также обзавелась некоторыми опциями. В комплектации "Техно" появились система контроля давления в шинах и атмосферная подсветка салона, а у кросс-версий - система выбора режимов движения.

Ранее в октябре автожурналист и блогер Иван Зенкевич в разговоре с ИС "Вести" отметил, что новая Lada Vesta Sport "порхает как бабочка" на дорогах.