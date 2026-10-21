Москва21 окт Вести.Линейка автомобилей Lada Vesta пополнилась обновленной моделью Vesta Sport. Об этом рассказал автожурналист, блогер Иван Зенкевич, сообщает ИС "Вести".

По его словам, найти прямых соперников для Vesta Sport сложно.Например, Belgee S50 не позиционируется как спортивный автомобиль. Китайские аналоги Changan и Omoda лишены механической трансмиссии. Кроме того, потенциальные аналоги выпускаются в кузове "седан" - салон отделен от багажного отделения и моторного отсека.

Vesta Sport предлагается и в кузове седан, и универсал. Интерьер глобально тот же, но в мелочах много отличий. Например, у передних кресел увеличили боковую поддержку, чтобы на виражах держали лучше. Красные акценты в отделке тут тоже присутствуют, как и подсветка, а еще обогрев сидений и кондиционер. У виртуальной приборной панели появился новый вариант оформления в спортивном стиле. На дисплее выводятся показатели мощности и крутящего момента сказал Зенкевич

Двигатель объемом 1,8 литра доработали, указал специалист. На него установили распределительный вал с измененным профилем. Также улучшили подачу воздуха и отвод выхлопных газов, перенастроили блок управления.

Все это позволило нарастить отдачу до 147 лошадиных сил. Показатель неплохой, однако в разгоне Vesta Sport искрометности не демонстрирует. 100 километров в час набирает за 10 секунд… Снабжается машина шестиступенчатой механической трансмиссией. Передачи переключаются четко. Привод сцепления подкачал, пришлось долго к нему приноравливаться. Если в динамике спортивность не очень ощущается, то в управляемости вполне рулится машина отлично. Относительно серийной Vesta, тут увеличили колею передней и задней оси, перенастроили амортизаторы, уменьшили клиренс до 158 мм, что понизило центр тяжести. Все это в совокупности позволяет машине бабочкой порхать в поворотах и цепко держать траекторию. Активным водителям эти повадки понравятся отметил Зенкевич

Несмотря на отдельные недостатки, Vesta Sport получилась удачной, добавил эксперт.