Москва16 октВести.Автомобиль сбил двух мужчин, которые меняли колесо на обочине в Ижевске. О ДТП сообщает Госавтоинспекция Удмуртии в MAX.
По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 15 октября, около 10.50. Молодой 26-летний водитель Ford Focus наехал на стоящие ВАЗ-2115 и Volkswagen Jetta и их водителей – 34-летнего и 49-летнего мужчин.
В результате оба мужчины получили травмы. Как пояснил водитель автомобиля Ford Focus, он не успел затормозитьговорится в сообщении
Состояние пострадавших не уточняется.