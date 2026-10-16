В Ижевске машина сбила двух менявших колесо на обочине мужчин

Автомобиль сбил двух мужчин, менявших колесо на обочине в Ижевске В Ижевске машина сбила двух менявших колесо на обочине мужчин

Москва16 окт Вести.Автомобиль сбил двух мужчин, которые меняли колесо на обочине в Ижевске. О ДТП сообщает Госавтоинспекция Удмуртии в MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 15 октября, около 10.50. Молодой 26-летний водитель Ford Focus наехал на стоящие ВАЗ-2115 и Volkswagen Jetta и их водителей – 34-летнего и 49-летнего мужчин.

В результате оба мужчины получили травмы. Как пояснил водитель автомобиля Ford Focus, он не успел затормозить говорится в сообщении

Состояние пострадавших не уточняется.