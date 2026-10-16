Москва16 октВести.Автомобиль сбил двух мужчин, которые меняли колесо на обочине в Ижевске. О ДТП сообщает Госавтоинспекция Удмуртии в MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 15 октября, около 10.50. Молодой 26-летний водитель Ford Focus наехал на стоящие ВАЗ-2115 и Volkswagen Jetta и их водителей – 34-летнего и 49-летнего мужчин.

В результате оба мужчины получили травмы. Как пояснил водитель автомобиля Ford Focus, он не успел затормозить

говорится в сообщении

Состояние пострадавших не уточняется.