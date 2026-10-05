Пьяный 19-летний водитель получил травмы, врезавшись в опору ЛЭП в Ижевске

В Удмуртии 19-летний водитель врезался в опору ЛЭП в состоянии опьянения Пьяный 19-летний водитель получил травмы, врезавшись в опору ЛЭП в Ижевске

Москва5 окт Вести.В городе Ижевске Республики Удмуртии произошло ДТП, в котором автомобиль врезался в опору линий электропередач. Травмы получил водитель машины, сообщила местная Госавтоинспекция.

Инцидент на дороге произошел 3 октября на улице 10 лет Октября. Молодой человек, управлявший Peugeot, находился в состоянии алкогольного опьянения.

19-летний водитель … не справился с управлением и совершил наезд на опору линий электропередач. В результате ДТП водитель получил травмы написано в национальном мессенджере

Сотрудники ГАИ составили на подростка несколько административных протоколов. Он получил водительские права менее полугода назад.