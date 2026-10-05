Москва5 октВести.В городе Ижевске Республики Удмуртии произошло ДТП, в котором автомобиль врезался в опору линий электропередач. Травмы получил водитель машины, сообщила местная Госавтоинспекция.
Инцидент на дороге произошел 3 октября на улице 10 лет Октября. Молодой человек, управлявший Peugeot, находился в состоянии алкогольного опьянения.
19-летний водитель … не справился с управлением и совершил наезд на опору линий электропередач. В результате ДТП водитель получил травмынаписано в национальном мессенджере
Сотрудники ГАИ составили на подростка несколько административных протоколов. Он получил водительские права менее полугода назад.