Москва21 июлВести.Немецкие автомобилисты массово направились в Чехию, чтобы заправить свои машины дешевым топливом, говорится в размещенном на сайте газеты Bild видеоматериале.
В результате наплыва немецких автомобилистов на чешских заправках образуются очереди. Стоимость дизеля в Чехии составляет 1,55 евро за литр, что примерно на 80 центов дешевле, чем в ФРГ, уточняется в материале.
Ради этой разницы немцы готовы проехать порядка 100 километров, в том числе из Лейпцига, чтобы заправить полный бак.
Однако, как отмечается в материале, действие ценового лимита в Чехии пропадет уже после полуночи.