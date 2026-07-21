Bild: немецкие автомобилисты массово едут в Чехию за дешевым топливом

Автомобилисты из Германии массово направились в Чехию за дешевым топливом Bild: немецкие автомобилисты массово едут в Чехию за дешевым топливом

Москва21 июл Вести.Немецкие автомобилисты массово направились в Чехию, чтобы заправить свои машины дешевым топливом, говорится в размещенном на сайте газеты Bild видеоматериале.

В результате наплыва немецких автомобилистов на чешских заправках образуются очереди. Стоимость дизеля в Чехии составляет 1,55 евро за литр, что примерно на 80 центов дешевле, чем в ФРГ, уточняется в материале.

Ради этой разницы немцы готовы проехать порядка 100 километров, в том числе из Лейпцига, чтобы заправить полный бак.

Однако, как отмечается в материале, действие ценового лимита в Чехии пропадет уже после полуночи.