Мэр Якутска: в 2028 году начнется строительство моста через озеро Теплое

Автомобильный мост планируют построить в Якутске через озеро Теплое Мэр Якутска: в 2028 году начнется строительство моста через озеро Теплое

Москва12 ноя Вести.В Якутске планируют построить автомобильный мост через Теплое озеро в рамках нацпроекта. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Садовников.

Стоимость проекта — более 500 млн рублей, планируем приступить в 2028 году и завершить в 2029-м в рамках президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отметил мэр Якутска в мессенджере МАХ

По его словам, двухполосный мост значительно снизит транспортную нагрузку южной части города и напрямую свяжет улицу Ксенофонта Уткина с улицей Лизы Чайкиной. Жители смогут быстрее добирать в школу и на работу, а пробок станет меньше.

Садовников добавил, что в дальнейшем планируется благоустроить береговую линию озера Теплое — от улицы Дежнева до кольцевой развязки на Чернышевского.