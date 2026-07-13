Москва13 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставив российское гражданство автомобильному дизайнеру Пьеру Леклерку. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Леклерк указан в числе лиц, принимаемых в гражданство России. Согласно документу, автодизайнер родился 29 июля 1972 года в Бельгии, в Валлонии.

Пьер Леклерк работал в крупнейших автомобильных концернах, в том числе в BMW, Kia и Citroen. Его также называют автором дизайна экстерьера BMW X5 и X6.

BMW X6 выпускался в России на калининградском заводе "Автотор" до 2022 года.