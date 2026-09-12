Израиль и Ливан перенесли переговоры на октябрь

Axios: Израиль и Ливан обсудят рамочное соглашение в Вашингтоне Израиль и Ливан перенесли переговоры на октябрь

Москва12 сен Вести.Переговоры между Израилем и Ливаном, которые изначально были запланированы на неделю с 14 сентября, отложены до октября.

Об этом рассказал корреспондент Axios Барак Равид, сославшись на источник среди чиновников США.

В ходе прошедших в начале августа переговоров между Иерусалимом и Бейрутом стороны при посредничестве США обсудили остановку вооруженного конфликта, создание пилотных зон на юге Ливана, пограничные вопросы, а также обмен пленными.

Израильская сторона не согласилась с требованием Ливана о полном прекращении атак Израиля по южной части страны.

Следующий раунд переговоров Израиля и Ливана, запланированный на следующую неделю в Риме, был отложен... Следующий раунд формальных переговоров пройдет в октябре написал Равид в соцсетях

Ожидается, что стороны обсудят вероятность заключения рамочного соглашения в Вашингтоне.

Перенос переговоров, по некоторым данным, связан с предстоящими еврейскими праздниками, подготовкой к Генассамблее ООН и конференцией в Париже.

США, Израиль и Ливан заключили 26 июня трехстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта.

Соглашение подразумевает восстановление контроля ВС Ливана над югом страны, где сейчас находятся израильские войска, а также начало выполнения договоренностей с так называемыми пилотными зонами, из которых должны выйти войска Израиля при условии разоружения "Хезболлы".