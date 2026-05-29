Азаров назвал причину того, что в ЕС заговорили о переговорах с Россией Азаров: ЕС заговорил о переговорах из-за изменения позиции РФ в отношении Киева

Москва29 мая Вести.В Европейском союзе (ЕС) заговорили о переговорах с Россией после изменения позиции руководства РФ в отношении киевского режима из-за теракта в Старобельске. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В позиции ЕС назревают перемены, отметил он.

Ведь это неслучайно, когда в Евросоюзе заговорили о возможности переговоров. Даже такие русофобы, как, скажем, и [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, и [глава европейской дипломатии] Кая Каллас. Во всяком случае, то, что даже такие одиозные люди стали высказываться, говорит о том, что, в общем-то, зреют определенные перемены сказал Азаров

Главной причиной этих перемен он назвал изменение позиции руководства РФ в отношении Киева.

Перемены, на мой взгляд, связаны прежде всего с тем, что позиция руководства Российской Федерации приобрела более решительный, более наступательный характер. Нельзя этого не заметить. Понятно почему - потому что простить такое преступление, которое произошло в Старобельске, просто невозможно сказал Азаров

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики, в котором проживали подростки. В результате погиб 21 человек, еще 65 пострадали.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил прямую ответственность за организацию теракта в Старобельске на лидеров ЕС.