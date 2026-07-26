Москва26 июлВести.Громкие антикоррупционные расследования на Украине пока не дали предметного результата – ни одно из дел не передано в суд. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".
Несмотря на огромный объем документальных материалов, которые позволили выдвинуть обвинения против Цукермана, Миндича, Галущенко и прочих, пока ни одно из дел не передано в суд. Активные вопросы по ведению следствия заглохли, потому что фигуранты находятся за пределами страны, и их никто не выдает. Якобы запросы отправлены, а значит, все находится в стадии рассмотрения. Я думаю, что все это связано с тем, что на саммите "Большой семерки", потом на саммите НАТО Дональда Трампа убедили, что наблюдается переломзаявил Николай Азаров
По мнению экс-премьера, американской стороне представили ситуацию на Украине как победную.
А потому, мол, какие коррупционные дела, когда Зеленский сейчас на коне? Вот такое состояние эйфории сейчас создано на Украине. И на этом фоне американцы считают, что пока коней надо придержать. Хотя сами расследования прекратились, никто не закрыл ни одного уголовного дела. Я специально как-то разговаривал по этому поводу, и мне сказали, что все дела расследуются и собираются документальные свидетельствадобавил политик