Азаров: Трампа убедили на время закрыть глаза на коррупцию на Украине Азаров: Киев убедил Трампа поставить на паузу антикоррупционные дела на Украине

Москва26 июл Вести.Громкие антикоррупционные расследования на Украине пока не дали предметного результата – ни одно из дел не передано в суд. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Несмотря на огромный объем документальных материалов, которые позволили выдвинуть обвинения против Цукермана, Миндича, Галущенко и прочих, пока ни одно из дел не передано в суд. Активные вопросы по ведению следствия заглохли, потому что фигуранты находятся за пределами страны, и их никто не выдает. Якобы запросы отправлены, а значит, все находится в стадии рассмотрения. Я думаю, что все это связано с тем, что на саммите "Большой семерки", потом на саммите НАТО Дональда Трампа убедили, что наблюдается перелом заявил Николай Азаров

По мнению экс-премьера, американской стороне представили ситуацию на Украине как победную.