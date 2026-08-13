Власти Таганрога заявили об отсутствии запасов топлива на АЗС

АЗС в Таганроге работают в режиме подвоза, запасов топлива в городе нет Власти Таганрога заявили об отсутствии запасов топлива на АЗС

Москва13 авг Вести.Автозаправки в Таганроге работают в режиме подвоза топлива, поскольку запасов нет, администрация города держит ситуацию на контроле. Об этом сообщил заместитель главы города по вопросам экономики Олег Шеховцов в своем канале MAX.

По словам чиновника, поставки бензина на АЗС идут с перебоями.

Важные нюансы: запасов топлива на АЗС нет – станции работают в режиме подвоза. Поставки идут с перебоями. Там, где топливо есть по цене до 90 руб./л, формируются очереди – до 50 автомобилей сказано в сообщении

Администрация города совместно с поставщиками и операторами сетей работает над стабилизацией поставок, добавил Шеховцов.

В свою очередь мэр Таганрога Светлана Камбулова подчеркнула, что службы экстренного реагирования и общественный транспорт работают бесперебойно. Топливо для них зарезервировано в полном объеме.

Сейчас стоимость АИ-95 в городе составляет от 72 до 130 рублей, АИ-92 – 65 до 119 рублей за литр. Максимальная стоимость дизтоплива составляет 128 рублей.