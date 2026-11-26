Задержана банда, вымогавшая у москвичей деньги под видом работников ЖКХ

Банда лжекоммунальщиков задержана в Москве Задержана банда, вымогавшая у москвичей деньги под видом работников ЖКХ

Москва26 ноя Вести.Московские полицейские при поддержке Росгвардии задержали 14 жителей столичного региона, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере организованной группой, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

Аферисты действовали под видом работников ЖКХ. Они обходили квартиры в многоэтажных домах под предлогом профилактической проверки и ссылаясь на якобы выявленные поломки убеждали владельцев жилья в необходимости срочной замены оборудования или проведения ремонта.

Сомневавшимся в обязательности их требований злоумышленники угрожали риском аварийных ситуаций и привлечением к ответственности.

Иногда они намеренно повреждали счетчики или электроприборы, имитируя различные неисправности.

Жильцы, которых ввели в заблуждение, подписывали соглашения на выполнение работ, стоимость которых была существенно завышена и составляла до 200 тысяч рублей, сообщила Ирина Волк.

При этом новое оборудование аферисты устанавливались с нарушением требований и норм безопасности, из-за чего оно могло вскоре выйти из строя, а затем вновь предлагали воспользоваться их платными услугами.

По предварительным данным, криминальный бизнес злоумышленники вели в Москве и Подмосковье с 2020 года.

Была создана разветвленная система, в которую входили кураторы отдельных направлений, кадровая служба и исполнители говорится в публикации

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Шесть фигурантов заключены под стражу, с остальных взяли подписку о невыезде.

Сейчас правоохранители устанавливают все эпизоды и соучастников противоправной деятельности, количество потерпевших и размер причиненного ущерба, отметила официальный представитель МВД РФ.