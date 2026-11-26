Москва26 нояВести.Московские полицейские при поддержке Росгвардии задержали 14 жителей столичного региона, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере организованной группой, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.
Аферисты действовали под видом работников ЖКХ. Они обходили квартиры в многоэтажных домах под предлогом профилактической проверки и ссылаясь на якобы выявленные поломки убеждали владельцев жилья в необходимости срочной замены оборудования или проведения ремонта.
Сомневавшимся в обязательности их требований злоумышленники угрожали риском аварийных ситуаций и привлечением к ответственности.
Иногда они намеренно повреждали счетчики или электроприборы, имитируя различные неисправности.
Жильцы, которых ввели в заблуждение, подписывали соглашения на выполнение работ, стоимость которых была существенно завышена и составляла до 200 тысяч рублей, сообщила Ирина Волк.
При этом новое оборудование аферисты устанавливались с нарушением требований и норм безопасности, из-за чего оно могло вскоре выйти из строя, а затем вновь предлагали воспользоваться их платными услугами.
По предварительным данным, криминальный бизнес злоумышленники вели в Москве и Подмосковье с 2020 года.
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Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Шесть фигурантов заключены под стражу, с остальных взяли подписку о невыезде.
Сейчас правоохранители устанавливают все эпизоды и соучастников противоправной деятельности, количество потерпевших и размер причиненного ущерба, отметила официальный представитель МВД РФ.