Эксперт рассказал, как банде сантехников удавалось годами обманывать москвичей Эксперт Степура: мошенники в сфере ЖКХ используют социальную инженерию

Москва26 ноя Вести.В Москве на протяжении нескольких лет действовала группа "коммунальных мошенников". Правоохранителям удалось задержать по делу 14 человек, сообщает ИС "Вести".

По предварительным данным, жертвами аферистов стали минимум 2 тысячи человек.

Эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура в комментарии ИС "Вести" отметил, что злоумышленники пользовались приемами социальной инженерии.

Здесь используется социальная инженерия. На людей давят, особенно когда мы говорим о пожилых людях. Давят в духе - у вас что-то сломается, может сломаться, уже вышло из строя. А дальше подсовывают всевозможные документы рассказал он

Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленники вели криминальный бизнес в Москве и Московской области с 2020 года.