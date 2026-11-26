Москва26 нояВести.В Москве на протяжении нескольких лет действовала группа "коммунальных мошенников". Правоохранителям удалось задержать по делу 14 человек, сообщает ИС "Вести".
По предварительным данным, жертвами аферистов стали минимум 2 тысячи человек.
Эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура в комментарии ИС "Вести" отметил, что злоумышленники пользовались приемами социальной инженерии.
Здесь используется социальная инженерия. На людей давят, особенно когда мы говорим о пожилых людях. Давят в духе - у вас что-то сломается, может сломаться, уже вышло из строя. А дальше подсовывают всевозможные документырассказал он
Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленники вели криминальный бизнес в Москве и Московской области с 2020 года.
За это время его предполагаемыми организаторами была создана разветвленная система, в которую входили кураторы отдельных направлений, кадровая служба и исполнителизаявила она