Москва20 ноя Вести.ЦБ РФ впервые за всю историю ОСАГО предлагает снизить нижнюю границу тарифного коридора до 1 рубля для всех транспортных средств, сообщается на официальном сайте Банка России.

Впервые за всю историю ОСАГО ЦБ предлагает практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора и установить ее для всех транспортных средств и водителей в виде символического 1 рубля говорится в сообщении

По данным регулятора, это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев – в настоящее время их доля составляет свыше 79% от всех продаж годовых страховок.

Ранее в Министерстве финансов России поддержали законопроект, разрешающий продажу полисов ОСАГО через "Госуслуги".