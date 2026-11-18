Минфин поддержал законопроект о продаже полисов ОСАГО через "Госуслуги"

Минфин поддержал инициативу продавать ОСАГО через "Госуслуги" Минфин поддержал законопроект о продаже полисов ОСАГО через "Госуслуги"

Москва18 ноя Вести.Министерство финансов России поддержало законопроект, разрешающий продажу полисов ОСАГО через "Госуслуги", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители Минфина отметили, что инициатива расширит возможности граждан реализовать свои права, а также упростит для них получение страховых услуг.

Минфин России поддерживает законопроект о продаже полисов ОСАГО через "Госуслуги" заявили в ведомстве

Ранее директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов рассказал, что регулятор будет внедрять механизм продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуги". Сначала услуга станет доступна таксистам и мотоциклистам, после этого эксперимент распространят на другие категории водителей.