РБК: банки выступили за предустановку российских TLS-сертификатов на смартфоны

Банки РФ предложили предустанавливать на смартфоны российские TLS-сертификаты РБК: банки выступили за предустановку российских TLS-сертификатов на смартфоны

Москва26 окт Вести.Крупные российские банки считают, что для популяризации и расширения использования корневых сертификатов Национального удостоверяющего центра Минцифры (НУЦ) нужно обеспечить предустановку российских корневых сертификатов на смартфоны пользователей, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Подлинность письма подтвердил РБК представитель банковской ассоциации.

Среди инициатив — обеспечить обязательную установку сертификатов НУЦ (Национального удостоверяющего центра Минцифры – ред.) на мобильные устройства пользователей при установке или обновлении российских мобильных приложений говорится в сообщении

TLS-сертификаты подтверждают подлинность сайта и позволяют установить защищенное соединение между сервером и браузером пользователя.

В июне сообщалось, что японский центр сертификации GlobalSign, один из крупнейших в мире, стал отзывать"паспорта" российских сайтов.