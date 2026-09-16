Баран застрял в бетонной трубе в Британии, пытаясь найти убежище от овец

Баран Рэмбо застрял в трубе из-за девяти "влюбленных" овец и не беспокоился Баран застрял в бетонной трубе в Британии, пытаясь найти убежище от овец

Москва16 сен Вести.В графстве Сомерсет в Англии пожарные спасли барана по кличке Рэмбо из бетонной трубы, куда его загнали девять овец. Об этом пишет издание The Sun.

Инцидент произошел 13 сентября с бараном, который весит около 101 кг. По словам владелицы фермы, девять "весьма страстных" овец соперничают за внимание Рэмбо, и в какой-то момент он попытался найти минутку покоя. Самого беглеца она назвала "бестолковым дуралеем", который вообще не был обеспокоен своим положением в трубе.

Рэмбо утверждает, что просто взял заслуженный перерыв от своих романтических обязанностей пошутила она

Спасатели приехали на место, подсунули под барана простыню и смогли вытащить его с помощью веревок и других предметов.