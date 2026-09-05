Барбер Пленин рассказал о трендовых формах бород в 2026 году

Барбер назвал трендовые варианты мужских бород в 2026 году Барбер Пленин рассказал о трендовых формах бород в 2026 году

Москва5 сен Вести.На пике популярности в 2026 году находятся русская борода и эспаньолка. Подробнее о других трендовых формах бород рассказал в интервью ИС "Вести" барбер Илья Пленин.

По его словам, особую популярность набирают и трехдневные щетины – этот образ заключается в поддержания длины волосков в пределах 3–4 мм.

Вообще сейчас в тренде фейдовые бороды… Трехдневные бороды – очень модно среди молодых парней. Эспаньолка стала снова популярна после второго прихода Роберта Дауни-младшего... Русская борода сейчас в моде, особенно набирает тренд после повторения Николая II сказал Пленин

Барбер поделился, как правильно ухаживать за бородой, чтобы она выглядела красивой и здоровой. При этом он посоветовал мужчинам, которые не готовы тратить время на уход, воздержаться от ее отращивания.

Если вы не готовы ухаживать за ней, то вообще не стоит пробовать [отращивать]. Регулярное мытье — это залог чистоты и здоровья бороды. Есть масла, есть бальзамы специальные для бороды. Частота ухода зависит от типа кожи. Если сухая кожа, то не стоит там каждый день пользоваться какими-то [средствами] посоветовал он

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