Бастрыкин провел в ДНР совещание штаба по расследованию преступлений ВСУ

Бастрыкин провел в Донецке совещание штаба по расследованию преступлений Киева Бастрыкин провел в ДНР совещание штаба по расследованию преступлений ВСУ

Москва15 окт Вести.Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание штаба по расследованию военных преступлений Киевского режима против мирных жителей и российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Как отмечается, в совещании приняли участие первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев, зампред и руководитель Главного военного следственного управления Константин Корпусов, журналист ИС "Вести", член Общественного совета при СК России Эдуард Петров.

Также в совещании поучаствовали руководители подразделений центрального аппарата ведомства и следственных управлений СК РФ по Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.