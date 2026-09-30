Мирошник сообщил о выездах сотрудников Красного Креста к местам преступлений ВСУ

Мирошник заявил о визитах сотрудников Красного Креста в места преступлений ВСУ Мирошник сообщил о выездах сотрудников Красного Креста к местам преступлений ВСУ

Москва30 сен Вести.Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посещали места преступлений, совершенных формированиями киевского режима, на территории России.

Об этом газете "Известия" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

За последнее время состоялось как минимум три такие поездки, продолжил дипломат.

Они (мониторинговые выезды – прим. ред.) касались территории ЛНР, Белгородской области, а также складских комплексов Wildberries, разрушенных украинскими ударами уточнил Мирошник

МИД РФ постоянно собирает данные о преступлениях киевского режима и передает их международным организациям. Взаимодействие с представителями МККК в России, по его словам, в этом направлении налажено, подчеркнул посол.

Мирошник ранее заявил, Вооруженные силы Украины усилили террористическую активность, пытаясь помешать проведению выборов в Госдуму.

28 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев уже сталкивается с последствиями таких действий, и ему придется "заплатить цену" за них.