Бастрыкину доложат о смерти под Тверью пожилой женщины, в чьем теле нашли носки

Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами смерти пенсионерки под Тверью Бастрыкину доложат о смерти под Тверью пожилой женщины, в чьем теле нашли носки

Москва29 ноя Вести.Глава СК России Александр Бастрыкин попросил доложить о смерти пенсионерки в Тверской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее стало известно, что в теле женщины при эксгумации нашли резиновые перчатки и носки.

Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Тверской области А. А. Кизимову представить доклад о принятых процессуальных решениях и по доводам публикации говорится в сообщении СК

Из публикаций в социальных медиа стало известно, что жительница Ржева Тверской области предполагает нарушения в действиях медицинских работников при оказании помощи ее 75-летней матери. Трагедия случилась в 2023 году, после чего женщина боролась за пересмотр ранее принятых процессуальных решений и возобновление расследования.

Следственные органы СК России по Тверской области расследовали уголовные дела в связи с инцидентом, но позже закрыли их.