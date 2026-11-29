В теле пенсионерки под Тверью нашли носки и перчатки, а печень не нашли Носки и перчатки нашли в теле пенсионерки в Тверской области

Москва29 ноя Вести.В Ржеве Тверской области в теле пенсионерки обнаружили резиновые перчатки и носки. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным издания, дочь умершей 75-летней женщины Анжела добивается возобновления расследования обстоятельств смерти. Дело в том, что пенсионерка скончалась в больнице в 2023 году после процедур по откачиванию жидкости, а патологоанатом назвал причиной смерти рак легкого четвертой стадии. Анжела усомнилась в этом диагнозе и пошла в Следственный комитет РФ.

Тело эксгумировали в октябре того же года, и в останках обнаружили носки и резиновые перчатки. Внутренние органы женщины были повреждены. При этом некоторые из органов не вскрывались, хотя в документах была указана соответствующая процедура. Печень отсутствовала, из 128 гистологических стекол сохранились только 12.

При проверке Росздравнадзор выявил более 15 нарушений, сделанных во время вскрытия. Анжела считает, что врачи могли повредить легкое пациентки во время медицинской процедуры и попытались скрыть ошибку.

Уголовные дела против врачей и патологоанатома прекратили. Позже, благодаря Генпрокуратуре, дело в отношении патологоанатома было возобновлено, но расследование опять закрыли.