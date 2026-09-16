Глава СК ждет доклада по уголовному делу о смерти в больнице жителя Ржева

Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти жителя Ржева в больнице Глава СК ждет доклада по уголовному делу о смерти в больнице жителя Ржева

Москва16 сен Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти жителя Тверской области, сообщает Следком в мессенджере MAX.

По информации СМИ, житель Ржева скончался в одной из больниц Тверской области после оказанной ему помощи. Родственники считают, что медицинская помощь мужчине была оказана ненадлежащим образом.

Следственными органами СК России по Тверской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) отмечается в публикации

Бастрыкин ждет доклада от руководителя СУ СК России по Тверской области Альберта Кизимова.