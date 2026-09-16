Москва16 сенВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти жителя Тверской области, сообщает Следком в мессенджере MAX.
По информации СМИ, житель Ржева скончался в одной из больниц Тверской области после оказанной ему помощи. Родственники считают, что медицинская помощь мужчине была оказана ненадлежащим образом.
Следственными органами СК России по Тверской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)отмечается в публикации
Бастрыкин ждет доклада от руководителя СУ СК России по Тверской области Альберта Кизимова.